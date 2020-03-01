«ورشة حكومة دبي» تناقش الأفكار الإبداعية

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت «ورشة حكومة دبي» جلسة لمناقشة الأفكار المبتكرة والإبداعية الداعمة لاستعدادات «الخمسين» برئاسة فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي. وشكلت الجلسة منصة مثالية لاستنباط أفكار إبداعية جديدة من شأنها تعزيز الجاهزية لاستشراف المستقبل من منظور الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، فضلاً عن مناقشة أفضل الحلول المبتكرة لضمان تقديم خدمات متميزة للمتعاملين.

وجاء الحدث في إطار التزام الورشة بالاستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاحتفاء بالابتكار والمبتكرين تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، وشهدت الجلسة طرح رؤى معمّقة حول إدماج الابتكار كركيزة أساسية للارتقاء بخدمات صيانة وإدارة أسطول المركبات وفق أرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الهندسية، بما يتوافق مع توجهات حكومة دبي.

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»: «يمثل شهر الإمارات للابتكار مناسبة وطنية مهمة لتحفيز الابتكار وإلهام المبتكرين لتطوير حلول استباقية وأفكار استشرافية تدعم المسيرة التنموية الطموحة، وذلك بالتزامن مع بدء الاستعدادات للخمسين عاماً المقبلة.

ونضع على عاتقنا في «ورشة حكومة دبي» دعم التوجّه الوطني في تبني الابتكار كنهج استراتيجي راسخ في إطار عملنا، مع التركيز على خلق بيئة إيجابية مشجعة على الإبداع والريادة والإنتاجية، سعياً وراء الارتقاء بجودة خدماتنا التي من شأنها إسعاد المتعاملين وتعزيز رفاه المجتمع.

وأثمرت الجلسة عن مخرجات مهمة تعكس المستوى الإبداعي لفريق عملنا، الذي يمضي قدماً في تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية المتقدمة التي تحقق رؤيتنا الطموحة في توفير مركبات آمنة وخدمات رائدة».