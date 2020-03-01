19 مبادرة تعزز قيمة الابتكار في وزارة الصحة

المصدر: (الشارقة - وام)

كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدداً من موظفيها الذين قدموا أفكاراً ومشاريع ابتكارية خلال عام 2019، ضمن حفلها السنوي الذي نظمته في مركز التدريب والتطوير في الشارقة، في ختام فعالياتها في شهر الإمارات للابتكار الذي انطلق هذا العام تحت شعار «الإمارات تبتكر للاستعداد للخمسين»، إذ نظمت الوزارة نحو 19 مبادرة وبرنامجاً تضمن عقد مؤتمرات دولية ومعارض صحية، إضافة إلى إطلاق عدد من المشاريع المبتكرة.

وشهد الحفل - الذي حضره عوض صغير الكتبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وصقر الحميري، مدير مركز التدريب والتطوير بالشارقة والمدير التنفيذي للابتكار، وممثلو الجهات المتعاونة واللجان المساهمة في الفعاليات التي نظمتها وزارة الصحة خلال شهر الإمارات للابتكار - تكريم الموظفين الذين قدموا أفكاراً ومشاريع ابتكارية منفذة عبر نظام «أفكاري»، إضافة إلى الموظفين الحاصلين على جوائز محلية وإقليمية وعالمية في الابتكار ومقدمي أوراق بحثية صحية مبتكرة والمساهمين بفعاليات شهر الابتكار.

وهنأ عوض صغير الكتبي الموظفين بإنجازاتهم، مشيراً إلى أن التكريم مناسبة شكر وعرفان لكل من وضع بصمته في تطوير أفكار وابتكار أدوات وممارسات، للوصول إلى الريادة في الابتكار الصحي، بهدف الارتقاء بجودة القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، مؤكداً حرص الوزارة على دعم الأفكار الابتكارية وتقديرها للإنجازات المثمرة وتكريمها لأفضل المبادرات والابتكارات بشكل دوري، بهدف ترسيخ بيئة محفزة وتنافسية تسهم في تشجيع الموظفين على مشاركة أفكارهم للارتقاء في درجات التميز والريادة وتعزيز ممارسات الابتكار والتميز المؤسسي.

وقال إن شهر الإمارات للابتكار من أبرز الأحداث على أجندة الفعاليات بالدولة كمنصة مستقبلية تعزز مكانة الإمارات في مجال الابتكار عالمياً، مشيراً إلى أن النجاح المتواصل الذي يحققه شهر الإمارات للابتكار واتساع رقعة فعالياته يؤكد دوره المتنامي في تحويل الابتكار إلى منهج وأسلوب حياة.