حنيف القاسم: الإمارات ترسّخ المساواة وتعززها تشريعاً وممارسة

المصدر: (دبي - البيان)

ثمّن معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، المكانة المرموقة لدولة الإمارات، باعتبارها نموذجاً عالمياً للأخوة الإنسانية وتحقيق أقصي درجات التسامح بين كل المقيمين على أرضها، مشيراً إلى أن الإمارات ترسّخ المساواة وتعززها تشريعاً وممارسة.

وأشاد بحرص قيادة الدولة الرشيدة وأدائها في الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتحقيق العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز الرفاهية لهم وللمقيمين.

جاء ذلك في تصريح بمناسبة احتفاء العالم بيوم انعدام التمييز الدولي الذي يوافق الأول من مارس، إذ أقرته الأمم المتحدة يوماً سنوياً يجسّد التزام المجتمع الدولي بتعزيز منظومة حقوق الإنسان لكل الأفراد. وأضاف أن الإمارات شهدت في المرحلة الأخيرة إنجازات قياسية في تحقيق التوازن بين الجنسين، بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به هذا الملف من القيادة الرشيدة.