خالد بن محمد بن زايد يزور زكي نسيبة وحميد الظاهري

المصدر: العين - البيان

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، بمنزله في مدينة العين. كما زار سموه حميد بن دلموج الظاهري، بمنزله في مدينة العين.ورافق سموه خلال الزيارتين الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين.

ورحب معالي زكي نسيبة بحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة، والتي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة الإمارات وشعبها، القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي.

واطلع سموه على محتويات المكتبة المنزلية لمعالي زكي نسيبة، وعدد من الوثائق التاريخية.