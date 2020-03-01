«التغيّر المناخي» تنظم ملتقى لتطوير أبحاث البيئة البحرية

المصدر: دبي - البيان

نظمت وزارة التغيّر المناخي والبيئة ملتقى «بحارنا» الوطني الأول في فندق هوليداي إن - فستيفال سيتي دبي، والذي يهدف إلى خلق منصة وطنية للخبراء المختصين بالدولة في مجال علوم البحار لتبادل المعارف العلمية وتطوير أبحاث البيئة البحرية بالدولة تماشياً مع التوجهات العالمية ولتعزيز مكانة الدولة بالمحافل الدولية في هذا المجال.

وقال صلاح عبد الله الريسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء البحرية بالوكالة: «تمثل حماية البيئة وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتها وبالأخص البيئة البحرية أولوية لدولة الإمارات».