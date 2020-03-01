«الصحة» تستقطب 31 طبيباً زائراً الشهر الجاري

المصدر: (دبي- وام )

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن جدول الأطباء الزائرين لشهر مارس 2020 والذي يضم 31 طبيباً باختصاصات متنوعة من نخبة الاستشاريين حول العالم لتقديم خدمات تشخيصية وجراحية للمرضى وفق أحدث الممارسات العالمية، ويتضمن جدول الأطباء الزائرين لأول مرة اختصاص الجراحة التجميلية للأطفال.

ويستفيد من خدمات برنامج الأطباء الزائرين لشهر مارس المرضى المراجعون في 10 مستشفيات تابعة للوزارة تشمل القاسمي والكويت وكلباء وخورفكان والقاسمي للنساء والولادة والأطفال في الشارقة وعبيد الله وصقر وعبد الله بن عمران للنساء والولادة برأس الخيمة والفجيرة ومسافي في الفجيرة.

وتشمل خبرات الأطباء الزائرين 26 تخصصا من ضمنها أمراض الجلدية وطب حديثي الولادة والطب الطبيعي والتأهيلي وأمراض الطب النفسي وجراحة السمنة وجراحة العظام وأمراض الغدد الصماء والمسالك البولية والأمراض الصدرية واضطراب النوم وأمراض الأنف والأذن والحنجرة وطب العيون وأمراض الجهاز الهضمي وطب الطوارئ وجراحة الأعصاب والجراحة التجميلية للأطفال وأمراض الرئة والكلى والأعصاب والدم للأطفال.

وقال الدكتور سلطان أحمد الشريف مدير مكتب الأطباء الزائرين إن برنامج شهر مارس يشهد استقطاب 12 طبيباً جراحاً في تخصصات معقدة.