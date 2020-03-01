جامع الشيخ زايد الكبير يستقبل 6 ملايين خلال عام التسامح

المصدر: أبوظبي - وام

كثف مركز جامع الشيخ زايد الكبير جهوده خلال «عام التسامح» كرافد مهم لجهود الدولة في الريادة كوجهة عالمية وملتقى لثقافات العالم، حيث قصده خلال العام الماضي، 6656818 منهم 1562149 مصلياً، و4132309 زوار، و891860 مفطراً خلال الشهر الفضيل، و70500 مستفيد من الوجبات الخيرية الأسبوعية.

وتوافد على الصرح الكبير زواره ومرتادوه من مختلف قارات العالم، التي تصدرتها قارة آسيا، بواقع 2329903 زوار، وجاء ترتيب باقي القارات من حيث أعداد المتوافدين منها إلى الجامع، على النحو التالي؛ قارة أوروبا بواقع 1276024 زائراً، تليها قارة أمريكا الشمالية بواقع 216528 زائراً، وقارة أفريقيا بواقع 138045 زائراً، ثم قارة أمريكا الجنوبية التي بلغ عدد الزوار منها 106521 زائراً، تليها قارة أستراليا بواقع 59646 زائراً، ثم القارة القطبية الجنوبية التي بلغ عدد الزوار منها 5642 زائراً.

تنوع

وتعددت جنسيات ضيوف الجامع لتبلغ أكثر من 200 جنسية وجاءت على رأس قائمة الدول الـ10 الأكثر حضوراً في الجامع خلال عام 2019، الهند التي بلغ عدد زوار الجامع من أبنائها 879.049 زائراً. وتم استقبال زوار الجامع جميعاً برحابة التسامح والقيم النبيلة التي أرسى جذورها في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وبلغ عدد زوار الجامع من الأفراد 2640877 زائراً، وأما إجمالي زوار الجامع ضمن المجموعات السياحية فبلغ 1466545 زائراً، بينما بلغ عدد الزوار عبر المؤسسات الحكومية 9783 زائراً، و11111 زائراً، توافدوا عبر المؤسسات التعليمية.

وشهد الجامع خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الماضي تزايداً كبيراً في عدد مرتاديه خلال يوم واحد، حيث بلغ أعلاها يوم الـ27 من ديسمبر بواقع 36977 بين مصل وزائر، وبلغ عدد الزوار خلال ساعات الذروة ما بين الـ4 عصراً إلى الـ7 مساءً، أكثر من 9400 زائر.

ضيوف

وتراوحت نسب ضيوف الجامع خلال العام الماضي 2019 بين 81 % من السياح، و19 % من المقيمين على أرض الدولة، وحظي العنصر النسائي بالنصيب الأكبر في أعداد مرتادي الجامع، إذ بلغت نسبة زائراته 53 %، بينما بلغت نسبة الزوار من الرجال 47 %، في حين شكلت الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً، غالبية زوار الجامع من مختلف البلدان، فقد بلغت نسبة الزوار من هذه الفئة 30 %.

ووفر المركز لزواره خلال العام الماضي 3549 جولة ثقافية، قدمها عدد من أخصائيي الجولات الثقافية المؤهلين من أبناء الوطن، الذين يمثلون الوجه الحضاري للدولة، وبلغ عدد ملتحقي الجولات الثقافية العامة 66302 زائر.