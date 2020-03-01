المصدر: دبي ـ البيان

شهدت إمارة دبي مسيرةً حافلةً جمعت أكثر من 1500 مشارك للتوعية بالأمراض النادرة وما يصاحبها من آثار على حياة المصابين بها وعائلاتهم وذلك برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس جمعية الإمارات للأمراض الجينية.

وأقيمت المسيرة بدعم من منظمات حكومية وشركات محلية وكانت من ضمن 185 فعالية أخرى أقيمت على مستوى العالم إحياءً ليوم الأمراض النادرة في 103 دول.

وشارك في المسيرة عدد كبير من العائلات والأفراد من جميع الأعمار من مختلف مناطق الدولة ساروا متحدين على ممشى «كايت بيتش ميراس» تجسيداً لروح التسامح وتشجيعاً على إشراك المصابين بالأمراض النادرة في كافة مجالات الحياة واحتفاءً بجهود دولة الإمارات في تمكين أصحاب الهمم ومنحهم حياة أفضل وأكثر إنتاجية.

وألقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة خلال الفعالية قال فيها: «مسيرتنا هذه تجسيد عظيم لحاجتنا الماسة إلى الوقوف متحدين والعمل يداً بيد للتوعية بهذه القضية المحورية والتأكيد على تضامننا مع المصابين بهذه الأمراض وعائلاتهم».