ولي عهد رأس الخيمة يحضر مأدبة غداء أقامها علي الخاطري

المصدر: رأس الخيمة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ظهر أمس مأدبة الغداء التي أقامها علي مفتاح بن عبيد الخاطري في منزله بمنطقة الحمرانية برأس الخيمة بمناسبة تخرج نجله «عتيق» في كلية زايد الثاني العسكرية.

وحضر المأدبة، الشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي مدير القسم الإعلامي لمكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة. وهنأ سمو الشيخ محمد بن سعود الخريج عتيق، متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة وطنه الغالي الإمارات.