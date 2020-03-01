«آيسنار أبوظبي 2020» يعزّز الأمن الوطني بالذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي- البيان

تشهد نسخة 2020 من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي)، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تركيزاً مكثفاً وقوياً على الذكاء الاصطناعي، باعتبار أنه سيكون من أبرز المسرعات في مجال تحديد وتبني ابتكارات تحولية وريادة الأعمال في قطاعات الأمن الوطني والسيبراني.

أنشطة رئيسية

ويقدم الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة الرئيسية التي ستشمل مبادرة «هاكاثون لعالم أفضل تحت شعار «ابتكارك أمان 2020» ومركز الإبداع «AI HUB» الخاص بالذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة، ودورة تدريبية متخصصة (ماستر كلاس) من جوتامز (Gothams) منصة مسرعات Hub71، وجميعها أنشطة مصممة، بهدف تحفيز نمو الاستثمارات والمشاريع في مشهد الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة وسائر أنحاء المنطقة.

من جهتها تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن تصبح في طليعة مبتكري الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة والعالم. وفي أكتوبر من العام 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، وتمثل هذه المبادرة المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة، بما ينسجم ومئوية الإمارات 2071، الساعية إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل بالعالم في المجالات كافة، وتهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة لتكون حكومة الإمارات الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية.

هاكاثون لعالم أفضل

كما وضعت وزارة الداخلية تصوراً لمبادرتها الابتكارية «هاكاثون لعالم أفضل» التي من المرتقب أن تكون من أحد أبرز وأجدد ملامح معرض آيسنار أبوظبي 2020، وضمن جهود دعم استراتيجية حكومة دولة الإمارات، من خلال استقطاب المبتكرين والملهمين في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات وعلم البيانات من جميع أنحاء العالم بالمشاركة في هذا المسابقة التي تأتي تحت شعار «ابتكارك أمان 2020».

وستشهد هذه المبادرة تنافس نخبة من أشهر علماء البيانات في العالم لابتكار وطرح حلول لمواجهة التحديات الماثلة في مجال السلامة والدفاع المدني وخدمات المواطنين سعياً للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لكل فئة بمجموع عام الجوائز يصل إلى 310 آلاف دولار أمريكي.

من جهته تحدث اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية، ورئيس اللجنة العليا لـ «آيسنار أبوظبي» قائلاً: يكمن الهدف من مبادرة «هاكاثون لعالم أفضل» في استقطاب وجذب نخبة من المواهب والعقول المبدعة في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة والعالم لوضع حلول للتحديات الحاسمة الناشئة في الدولة والعالم عموماً» نحو تعزيز الأمن والأمان.