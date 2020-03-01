شرطة الشارقة تستعرض نتائج استطلاع «مجتمعنا آمن»

المصدر: (الشارقة - البيان)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الثاني للجنة القيادة العليا الدائمة لعام 2020 بشرطة الشارقة، الذي عقد بقاعة شهداء الإمارات بمقر القيادة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب قائد عام شرطة الشارقة، وأعضاء اللجنة العليا الدائمة، حيث تناول الاجتماع نتائج استطلاع الرأي «مجتمعنا آمن 2019»، ونتائج المؤشرات الوطنية والاستراتيجية وتحليل الأثر الاستراتيجي، إلى جانب العديد من المحاور التي تستهدف تعزيز الأمن والأمان، كما استعرض الاجتماع جدول أعماله، والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق وما تم بشأنه.

وفي ختام الاجتماع أعرب قائد عام شرطة الشارقة عن شكره للحضور، موجهاً بضرورة العمل على تحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار الأمني والاستمرار في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تبني أفضل الممارسات حتى ينعم الجميع بالأمن والطمأنينة، والمضي قدماً في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ الأمن المجتمعي.