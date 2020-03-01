أبوظبي تنفي وجود حالة مصابة بكورونا في أحد المجمعات السكنية بالإمارة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي أن ما تم تداوله اليوم حول وجود حالة مصابة بفيروس "كوفيد 19" في إحدى المجمعات السكنية بالإمارة بيانات غير صحيحة جاءت من مصادر غير رسمية، في حين أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع هي الجهة الرسمية المسؤولة عن الإعلان عن الإصابات المؤكدة، وتقوم بذلك بكل شفافي

وفي بيان بثه المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي أهابت السلطات الصحية بالجمهور عدم تداول الشائعات والتأكد من مصداقية المصدر. ويتبع القطاع الصحي في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سياسات وإجراءات صارمة تنسجم بشكل تام مع المعايير الدولية المعتمدة في التعامل مع الأوبئة والجائحات، ومن ضمنها فيروس "كوفيد 19 "

وأكدت دائرة الصحة في أبوظبي أنها تضع صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع في مقدمة أولوياتها، وتتخذ جميع الإجراءات الممكنة للحد من انتشار فيروس "كوفيد 19"، وتوعية المجتمع حول تطورات الوضع الصحي بشكل مستمر وكلما دعت الحاجة