200 مستفيد من مساعدات «خيرية الشارقة» في يناير

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

بلغت حصيلة المستفيدين من المساعدات المقدمة من جمعية الشارقة الخيرية عبر إداراتها الفرعية في المنطقة الوسطى والشرقية، خلال شهر يناير الماضي 200 مستفيد، وتنوعت المساعدات لتشمل الأسر المتعففة، وكذلك المساعدات المقطوعة الممثلة في حالات المرضى والمتعسرين وطلبة العلم.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي: «إن الإدارات الفرعية التابعة للجمعية في المدام والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن قدمت مساعدات شهرية لـ 120 أسرة متعففة، وذلك لتمكينها من توفير احتياجاتها الأساسية من المعيشة، واستفاد من المساعدات المقطوعة 80 حالة تضمنت مساعدات علاجية ودفع فواتير الكهرباء والمياه المستحقة عن أصحابها، إلى جانب دعم طلبة العلم وتسديد الرسوم الدراسية عن الحالات المتعسرة وشراء أدوية وتوفير جلسات الغسيل الكلوي لمرضى الفشل الكلوي».

وأكد بن خادم: «إن الإدارات الفرعية تحظى باهتمام بالغ، حيث تضم شريحة كبيرة من الأسر المستفيدة سواء على مستوى المساعدات الشهرية المنتظمة أو المقطوعة».

مشيراً إلى أن الجمعية الخيرية تستند في ذلك إلى دعم وتبرعات المحسنين من أهل المنطقة في المناطق الوسطى والشرقية، كما أن الجمعية تطمح إلى تحصيل المزيد من الدعم والمساندة حتى تتمكن من مساعدة العديد من الفئات المستحقة، حيث نسعى إلى التوسع في حجم المساعدات العلاجية بشكل أكبر، وكذلك دعم طلبة العلم باعتبارهما الركيزة الرئيسية في بناء الإنسان ليكون أداة فعالة في بناء المجتمع وخدمة الوطن.