70 مليون درهم لمشاريع «حميد الخيرية» خلال العام الجاري

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

كشفت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، عن عزم المؤسسة تنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية بـ70 مليون درهم خلال العام الجاري، وذلك ضمن توسعات المؤسسة في زيادة رقعة العمل الخيري وتنفيذ مبادرات جديدة تساهم في مساعدة الأسر المتعففة وتمد يد العون والمساعدة للمحتاجين في المجتمع، كما تأتي موازنة العام الحالي بزيادة بـ25 مليون درهم على العام الماضي، ما يعزز مسيرة المؤسسة في تحقيق الهدف الاستراتيجي في مساعدة المواطنين وإسعادهم.

مبادرات جديدة

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، لـ«البيان»: إن العام الحالي سيشهد تنفيذ مبادرات جديدة ترتقي بالعمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة من خلال تفعيل الشراكات مع المؤسسات والدوائر المعنية ويتم توجيه معظم الأعمال عن طريق الجهات المختصة.

خدمات ذكية

ومن أبرز مشاريع المؤسسة الجديدة للعام الحالي إطلاق حزمة من الخدمات الذكية الجديدة في مجال العمل الخيري للمستفيدين من خدمات الجمعية، لافتة إلى إطلاق جهاز الخدمة الذاتية الجديد والذي يتيح لطالب الخدمة تقديم الطلب ومتابعته وتعريفه بالأوراق المطلوبة وتم توفيره في مقر المؤسسة كما يتم تقديم نفس الخدمات عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.

وأشارت إلى أنه تم خلال العام الحالي توقيع مذكرات تعاون مع 5 قطاعات لتفعيل ولتنفيذ برامج مشتركة ترمي لمساعدة الأسر المتعففة وطلبة العلم، إضافة إلى تقديم دعم لـ16 جهة ومؤسسة لتنفيذ مشاريع خيرية، حيث تم توقيع مذكرات مع الجامعات لدعم الطلبة والطالبات المعسرين، كما تم التوسع هذا العام في المشاريع الموسمية التي تنفذها المؤسسة ومنها مشاريع «إفطار الصائم، وتوزيع الزكاة، وكسوة العيد».

قطاعات

وأكدت مدير عام مؤسسة حميد الخيرية، مضاعفة جهد المؤسسة لزيادة رقعة العمل الخيري وعدد المستفيدين من المشاريع، مشيرة إلى توزع برامج العمل الخيري على 5 قطاعات وهي: «الديني، التعليمي، الصحي، الاجتماعي والمجتمعي»، موضحة أنه تم خلال العام الماضي صرف 45 مليون درهم في مشاريع المؤسسة الخيرية، وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع 598470 مستفيداً، بينما كان عدد المستفيدين 219785 خلال عام 2018 وبزيادة بلغت 378 ألف مستفيد.

وذكرت أنه تم صرف مبلغ 18 مليون درهم في مشاريع متنوعة للقطاع الديني، كما شهد العام الماضي صرف 250 ألف درهم في القطاع الصحي لدعم المرضى، واستحوذ القطاع الاجتماعي للمشاريع الوقفية على مبلغ 47 مليون درهم، حيث تم إنشاء أبراج سكنية جديدة بهدف استدامة المشاريع الخيرية، بينما نال القطاع التعليمي دعماً بقيمة 1.5 مليون درهم، وأما القطاع المجتمعي والخاص بدعم المؤسسات المجتمعية فقدم له دعم بقيمة 11 مليون درهم.

رعاية الأيتام

وأكدت الشيخة عزة اهتمام وحرص المؤسسة على تنفيذ برامج تساهم في إدخال الفرحة في قلوب الأيتام وإسعادهم، موضحة أن عدد الأيتام الذين تكفلهم المؤسسة 250 يتيماً حيث تقوم بتقديم مساعدات مالية شهرياً بواقع 300 درهم لكل طفل يتيم إضافة إلى توفير الأجهزة الإلكترونية والملابس والأثاث وصيانة مساكنهم، وصرفت المؤسسة 900 ألف درهم مساعدات مالية لكفالة الأيتام خلال العام الماضي وتم توزيع 762 ألف درهم ضمن مشروع «بسمة للأيتام».

بناء الأسرة

وذكرت أن المؤسسة تهتم ببناء الأسرة الإماراتية السعيدة، لافتة إلى أنه جرى تنظيم العرس الجماعي لـ30 شاباً، لافتة إلى أن تنظيم الأعراس الجماعية وتضافر الجهود الرسمية والحكومية يأتي كنوع من المبادرات المجتمعية لمساندة أبناء الوطن في تحقيق أحلامهم في تكوين أسرة.

ولفتت إلى أن المؤسسة أنفقت العام الماضي 4.5 ملايين درهم قدمتها مساعدات طارئة لصيانة 15 بيتاً، وبناء ملاحق سكنية جديدة للأسر المتعففة، كما ترصد المؤسسة شهرياً 1000 درهم توزع لطلبة وطالبات الجامعات وتعمل على توفير أجهزة الحاسوب وذلك لدعم المسيرة التعليمية.