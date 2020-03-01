«زايد للثقافة الإسلامية» تعد برنامجاً للمعتمرين من المهتدين الجدد

المصدر: أبوظبي - وام

أعدت دار زايد للثقافة الإسلامية برنامجاً حافلاً بالأنشطة الدينية للمعتمرين من المهتدين الجدد حافلاً بالنشاطات الدينية ويشمل زيارة أهم الأماكن والمعالم الدينية والتاريخية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأدى 34 مهتدياً مناسك العمرة وزيارة الأماكن المقدسة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الرحلة الأولى لعام 2020 وذلك ضمن برنامج الحج والعمرة الذي تنظمه دار زايد على مدار العام لمنتسبيها من المهتدين الجدد.

ورافق بعثة المعتمرين مشرفون مختصون، لتعريفهم وتوجيههم لأداء مناسك العمرة.

وزار المهتدون الجدد مسجد قباء وجبل أحد ومقبرة البقيع، ومكتب الإرشاد للزائرين بالمسجد النبوي الشريف إضافة إلى زيارة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف والمصنع الوطني للتمور.

وتم تنظيم ورش تعريفية للمعتمرين عن كيفية أداء مناسك العمرة وآداب دخول المساجد إضافة إلى ورشة بعنوان «آداب زيارة القبور». ونظمت الدار مسبقاً ورشة تعريفية عن مناسك العمرة وأحكامها وفضلها للمهتدين الجدد وقامت بتسليمهم «حقيبة العمرة» التي تضمنت ملابس الإحرام وبرنامجاً تفصيلياً للرحلة.