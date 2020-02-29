وزير الصحة: طائرتان لنقل المواطنين الإماراتيين المتواجدين في إيران

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف معالي عبد الرحمن العويس ، وزير الصحة ووقاية المجتمع ٫عن أنه تم تجهيز طائرتين لنقل المواطنين المتواجدين في إيران في مدينتي قشم وطهران، ويجري حاليا التنسيق مع السلطات الإيرانية لإجلائهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم "السبت" في مقرالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بحضور معالي حسين الحمادي ووزير التربية والتعليم.

وأكد أن جميع المنشآت الحكومية والخاصة في الإمارات تتعامل بجدية تامة ووفق معايير صارمة تفوق المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية في شأن التعامل مع حالات الانفلونزا وطرق العزل مشيراً إلى أن فرق التفتيش تتابع جميع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الدولة للتأكد من تطبيق المعايير الصحية في كافة المراحل.

وآوضح أن دولة الإمارات اتخذت منذ بداية هذا الطارئ الصحي إجراءات صارمة في جميع المنافذ الحدودية والجوية والبحرية للدولة وفحص جميع القادمين من الدولة، التي انتشر فيها فيروس كورونا، وأن الإمارات لديها منظومة متكاملة وشاملة تضم كافة الجهات المعنية للتصدي للمرض والتعاطي معه وفق آليات قوية وفعالة.

وأكد على أن الإمارات كانت أول دولة عربية تعلن عن 4 إصابات بفيروس كورونا المستجد بكل مسئولية وشفافية، كما أن التنسيق مع المنظمات الدولية يتم بصورة شفافة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المعزولة حالتهم مستقرة ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة.