وزير الصحة: 21 إصابة بفيروس كورونا في الإمارات شفي منها 5 حالات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معالي عبد الرحمن العويس ، وزير الصحة ووقاية المجتمع في مؤتمر صحفي اليوم أن عدد الإصابات في الإمارات بفيروس كورونا بلغ 21 حالة منها 5 حالات تماثلت لشفاء.

من جانبه أكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن الطلبة الذين كانوا يتواجدون في طواف الإمارات عددهم 131 طالب لم يحتكوا مع الفنيين المصابيين ولكن لإجراءات السلامة يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم ووضعهم في منازل مع توفير الدعم التربوي والصحي.

ونطمئن جميع أولياء الأمور على طلبتنا الذين شاركوا في طواف الإمارات، وعددهم 131 حيث لم يحتكوا مع الفنيين، وحرصاً منا على أخذ الحيطة، تم التواصل مع أولياء أمورهم وإخطارهم بإجراء الفحص اللازم لهم.

فيما يتعلق بطواف الإمارات، من تم تشخصيهم كانوا من الفنيين المصاحبين للفرق وليسوا الدراجين، وكان هامش تعاملهم مع الجمهور ضئيل جداً

وأكد وزير الصحة أن جميع منافذ الدولة مغطى بالاجهزة و الماسحات الحرارية سواء الجوية او البرية او البحرية.