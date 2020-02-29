إطلاق برنامج ريادة للرخص المنزلية في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

اعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، عن اطلاق برنامج ريادة للتراخيص المنزلية، وذلك مع بداية عام الاستعداد للخمسين، ويتمثل في منح ترخيص منزلي للمواطنين والمواطنات من القاطنين في إمارة عجمان، مع إعفاء من كافة الرسوم المحلية في إمارة عجمان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الترخيص، و لعدد 120 نشاطا اقتصاديا، وبهدف تحفيز المواطنين على ممارسة العمل التجاري والمهني والانطلاق في مجال الريادة والعمل الحر، وتتيح الدائرة للمتعاملين إمكانية الاطلاع على قائمة الأنشطة الخاصة ببرنامج ريادة من خلال الموقع الالكتروني للدائرة



دعم النمو الاقتصادي والاستثمار

وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن إمارة عجمان حريصة على ترسيخ واستدامة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار وداعمة لقطاع الأعمال وفق رؤية عجمان 2021، ويمثل دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار هدفاً استراتيجياً لاقتصادية عجمان، حيث يأتي إطلاق برنامج ريادة كخطوة مهمة تدعم حركة تأسيس الأعمال وتسهم في تعزيز مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، مشيرا الى أن القرار الأميري رقم 7 لسنة 2019 الصادر من سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بشأن إعفاء مزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المنازل من الرسوم المحلية، يمثل جزءاً من مبادرات حكومة الإمارة نحو تحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف أشكاله، ويشكل دعماً مهماً للمواطنين الراغبين بمزاولة نشاطهم من المنزل، حيث سيضمن برنامج ريادة توفير كافة التسهيلات والامتيازات والخدمات اللازمة لهم.



ومن جانبه قال علي عيسى النعيمي، مدير عام الدائرة: " جاء قرار رئيس الدائرة بشأن برنامج ريادة، كدافع مهم لتعزيز النشاط الاقتصادي وحركة الأعمال في إمارة عجمان، من خلال تشجيع المواطنين والمواطنات على بدء النشاط التجاري من المنزل مع إعفائهم من كافة الرسوم المحلية لمدة 3 سنوات، وتقديم باقة من الخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية المتنوعة، ويعتبر " ريادة " أول برنامج من نوعه يخدم فئتي الرجال والسيدات لمزاولة النشاط التجاري من المنزل، بهدف رفع مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي".

ويحصل جميع أصحاب التراخيص المنزلية " ريادة "على دعم الدائرة من خلال العضوية التلقائية في برنامج تعزيز، والذي يقوم بدوره بدعم روّاد الأعمال من خلال الاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، وتنظيم الورش التدريبية على مدار العام، والمبادرات الترويجية والتسويقية المختلفة الداعمة لأصحاب المشاريع.



واشار الى الدائرة للراغبين بمزاولة النشاط الاقتصادي من المنزل والاستفادة من إعفاءات وامتيازات برنامج ريادة، أن يقوموا بإصدار الرخصة من خلال الخدمة الرقمية المتاحة عبر موقع الدائرة www.ajmanded.ae والتطبيق الذكي للدائرة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار الرخصة من خلال مراكز " تسهيل " المعتمدة لدى الدائرة، ممثلة في مركز الهاجس، مركز تواصل، مركز الإبداع، مركز المعلومات، مركز إي كيو سي، إضافةً إلى فرعي الدائرة في مصفوت والمنامة، وتصدر الرخص المنزلية وفق الشكل القانوني المحدد بقرار رئيس الدائرة وهو " مؤسسة فردية " ، ويتطلب إصدار الترخيص أن يكون المقر في إمارة عجمان، بصفة صاحب الترخيص مالك أو مستأجر أو يسكن مع أحد أقاربه من الدرجة الأولى، كما يتطلب استيفاء المقر لشروط الصحة والسلامة العامة، والالتزام بالمظهر الحضاري، ولا يسمح للتراخيص الصادرة عبر برنامج " ريادة " استخراج تصاريح عمل، حرصاً على تشجيع أصحاب الرخص على مزاولة النشاط بشكل مباشر.