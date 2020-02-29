238.846 مستفيداً من مبادرة خصم المخالفات المرورية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- احمد أبوالفتوح

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، على النتائج الإيجابية التي حققتها مبادرة خصم المخالفات المرورية في إمارة رأس الخيمة، خلال خمسة أعوام من انطلاقتها، لجعل الطرق أكثر أمناً، فضلاً عن تعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة من قبل شرطة رأس الخيمة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة خصم المخالفات المرورية على أجهزة ضبط السرعة (الرادار) قد بلغ ( 238,846 ) مستفيدا، منذ تطبيقها حتى اليوم، ما كان له طيّب الأثر بين جمهور متعاملين شرطة رأس الخيمة، حيث تُعنى هذه المبادرة بخصم وتخفيض رسوم المخالفات المرورية المرتكبة بنسبة 50% من قيمتها الأصلية في حال سدادها خلال 50 يوماً منذ تاريخ ارتكابها، كما يوجد خصم تخفيض بنسبة 30% من قيمة المخالفات المرورية في حال سدادها خلال الفترة من (51) إلى (80 ) يوماً منذ تاريخ ارتكابها.

وأضاف: ساهمت المبادرة في منح الفرصة الجديدة لكل سائق مخالف من أجل مراجعة أخطائه، والتأكد من التزامه بالقانون مما ينعكس إيجابياً على سلوكيات السائقين ويساهم في تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وأكد اللواء علي بن علوان، أن مبادرة خصم المخالفات المرورية، لها عدة ميزات أهمها الاستدامة والشمولية، فهي مستمرة منذ خمسة أعوام وسوف تستمر بمشيئة الله ونحن بصدد دراسة تطويرها، كذلك بالنظر إلى شموليتها نجد أنه يستفيد منها كل مواطن ومقيم وزائر وأياً كانت جهة ترخيص مركبته على مستوى الدولة أو حتى من خارج الدولة، طالما انه التزم بشروط المبادرة، وارتكبت المخالفة في مناطق اختصاص إمارة رأس الخيمة، وهذا ما يميزها عن بقية المبادرات على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن المبادرة هدفها تخفيف الأعباء المالية المترتبة على السائقين وأصحاب المركبات، ومساعدتهم على تسوية أوضاعهم القانونية المروية، حرصاً على تفادي ارتكاب المزيد من المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات مالية تؤثر سلبا على أوضاعهم، فضلاً عن دعم وتعزيز مؤشر الشعور بالأمن والأمان على مستوى الإمارة.