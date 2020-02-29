الإمارات تمتلك منظومة متكاملة لمكافحة كورونا

المصدر: أبوظبي ـ وام، دبي ـ البيان، وكالات

أكدت هيئة الصحة في دبي أن الدولة لديها منظومة متكاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن الإمارات من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس.

ونوهت الهيئة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في تأمين المنافذ البرية والبحرية والمطارات، وذلك بالكشف المبكر للقادمين من الدول الموبوءة، ودعت إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم الالتفات إلى الشائعات وعدم أخذ الأخبار إلا من مصادرها.

وأعلنت الإمارات، أمس، قيامها بالتنسيق مع إيران، بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة. من جهتها، أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بالفيروس اللتين تم اكتشافهما لمتسابقين إيطاليين في طواف الامارات.

وأكدت «صحة أبوظبي» أن الفحوصات المخبرية للمخالطين الخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس أثبتت خلو 167 شخصاً من الفيروس. إلى ذلك، وحفاظاً على سلامة المتسابقين قرر مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدراجات.

دولياً أعلنت الصين أمس ارتفاع عدد المرضى المتعافين من كورونا ليصل إلى 36117 حالة أو ما يعادل نحو 46% من إجمالي المصابين الذي بلغ حتى يوم أمس 78824 حالة. وأكدت وزارة الصحة الصينية أن الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم لا ينقلون العدوى.

ورفعت منظمة الصحة العالمية، أمس، خطورة انتشار كورونا في العالم إلى «أعلى مستوى»، لكنها أكدت أن احتواء المرض ما زال ممكناً. وقال مدير عام المنظمة إن هناك أكثر من 20 لقاحاً قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وأن هناك علاجات عدة تجري تجربتها وتوقع ظهور النتائج الأولى في غضون بضعة أسابيع.



