179 طلباً لمعالجة ديون المواطنين المتوفين بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

واصلت دائرة شؤون الضواحي والقرى من أعمالها في استقبال الطلبات المقدمة بشأن معالجة ديون المواطنين المتوفين، واستقبلت الدائرة 179 طلباً لمعالجة وتسوية سداد الديون للمواطنين المتوفين، وذلك منذ تكليفها بالتنسيق مع أسر المتوفين منذ عام 2012م فيما وصلت القيمة المالية لهذه الطلبات إلى 110 ملايين درهم.

وأكد خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى أن الدائرة تفخر في توليها مسؤولية متابعة أسر ذوي المتوفين وتقديم الخدمات لهم عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لترسيخ مبادئ التكافل والتراحم وقيام الدائرة بدورها الاجتماعي الأسري في التخفيف على ذوي المتوفين من خلال عدد من الخدمات.

وأشار إلى أنه من تلك الخدمات متابعتها واهتمامها بشؤون ذوي المتوفين المواطنين في إمارة الشارقة من خلال تجهيز مقر العزاء المناسب من خلال حجز إحدى قاعات مجالس الضواحي أو توفير خيام العزاء بجانب توفير الضيافة للمعزين واللوحات الإرشادية للعزاء.

شكر

وتقدم خميس بن سالم السويدي لحاكم الشارقة بالشكر على جهوده في معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة من خلال لجنة معالجة ديون المواطنين والتي قامت خلال الفترة الماضية باعتماد 19 دفعة بقيمة تجاوزت 734 مليون درهم لسداد مديونيات العديد من الحالات، يمثلون مختلف الفئات منها المسجونون والمحكوم عليهم بقضايا مالية والمطلوبون قانونياً والغارمون والمعسرون والمتوفون.

ولفت إلى أن الدائرة استقبلت 179 طلباً لمعالجة وتسوية سداد الديون للمواطنين المتوفين واتخذت كافة الاجراءات منذ تكليفها بالتنسيق مع أسر المتوفين منذ عام 2012م وذلك من منطلق دورها في رفع الدين عن المتوفين لتصل القيمة المالية لهذه الطلبات إلى 110 ملايين درهم.