الإمــارات من أوائـل الــدول فـي إجراءات الوقاية والتصدي لـ«كورونا»

المصدر: متابعة - رائد بعلوشة ووام

أكدت الدكتورة بدرية الحرمي، مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، أن الإمارات من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مطمئنة الجمهور بأن الدولة لديها منظومة متكاملة ولا داعي للقلق أو الخوف.

ونوهت بالإجراءات التي اتخذتها الإمارات في تأمين منافذ الدولة سواء البرية أو البحرية أو المطارات، وذلك بالكشف المبكر للقادمين من الدول الموبوءة، وعبر الكاشفات الحرارية والفحص المخبري للقادمين من الصين.

ودعت الدكتورة الحرمي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم الالتفات إلى الإشاعات وعدم أخذ الأخبار المتعلقة بالفيروس إلا من مصادرها الموثوقة.

حجر

من جهتها، أعلنت دائرة الصحة أبوظبي أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية المختصة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس «كوفيد 19» اللتين تم اكتشافهما أول من أمس، لشخصين من الجنسية الإيطالية من المشاركين في طواف الإمارات للدراجات الهوائية.

واتخذت الدائرة إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين بجزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقاً للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات، حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوصات، فيما تستمر الفحوصات الدورية لمدة 14 يوماً.

وذكرت الدائرة في بيان أن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت للمخالطين الخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس جاءت سلبية لـ 167 شخصاً وأثبتت خلوهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأكدت أنها لا تزال تتابع نتائج باقي المخالطين المتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة.

وتتلقى الحالتان المصابتان وهما من حملة الجنسية الإيطالية العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة.

وتواصل دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية بذل جميع الجهود الممكنة لمواجهة انتشار الفيروس، مع اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة من ناحية المواد الطبية والمتابعة الدائمة وأنظمة الإنذار المبكر لرصد الحالات المشتبه بإصابتها.

كما اتخذت الجهات المعنية على مستوى حكومة أبوظبي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، لتشمل الكاشفات الحرارية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والفرق الطبية المتواجدة على مدار الساعة، وتوفير المعدات الطبية اللازمة للفحوصات المخبرية.

إلغاء

إلى ذلك، وحفاظاً على سلامة المتسابقين قرر مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الإمارات للدراجات بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية، وأعلن المجلس أن قراره يأتي حفاظاً على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين والتي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية.

تنسيق

من جهة أخرى، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن قيامها بالتنسيق مع إيران، بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة وإعادتهم لإيران وذلك بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت السلطات المعنية في الدولة أنه يتم التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة حسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء.

«زايد العليا لأصحاب الهمم»

من جانب آخر، أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم حملة توعية عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي بعنوان «صحتك تهمنا» بلغة الإشارة لفئة الصم بالتعاون مع جمعية الإمارات للصم ومركز أبوظبي للصحة العامة، حول فيروس «كورونا المستحدث» تهم كافة شرائح المجتمع ولاسيما من الصم.

وقامت المؤسسة بترجمة الحملة إلى لغة الإشارة للصم باللغات العربية، والإنجليزية والصينية عن الوقاية من الفيروس، كما تعتزم ترجمة التعليمات الخاصة بالوقاية بطريقة برايل للمكفوفين، وذلك لضمان وصول المعلومات التوعوية لجميع فئات المجتمع وخاصة من أصحاب الهمم.

حرص

وأكدت المؤسسة حرصها البالغ على تمتع أبنائها من أصحاب الهمم بالصحة، وقامت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم، وهي لا يقتصر دورها على توفير الرعاية لهم من خلال برامجها ومبادراتها فقط بل تقوم بدور توعوي لجميع أفراد المجتمع بكافة المعلومات التي تهم الجميع وخاصة ما يتعلق بالحفاظ على الصحة.

وأشارت إلى الدور الحيوي الكبير الذي يقع على عاتق الأسرة ولاسيما الأمهات في تأمين الوقاية من الإصابة بالأمراض بصورة عامة، بالحرص على تأمين النظافة العامة والصحية للأبناء، وأكد أن هناك تعاوناً كبيراً بين المؤسسة وأولياء أمور وأسر الطلبة لمواجهة أي حالات طارئة.

وأوضحت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن جميع مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى إمارة أبوظبي تتوفر بها الأطقم الطبية من شركة صحة وهو عقد سنوي يضمن أن المراكز مزودة بالأجهزة الطبية والمطهرات وأجهزة التعقيم وأجهزة قياس الحرارة والمواد لمواجهة احتمالات ظهور حالات إصابة بأية أمراض، أو الإصابة بعارض صحي في إطار استعدادها للحفاظ على الصحة وسلامة الجميع بالمراكز، كما أن المؤسسة تلزم شركات النظافة العاملة بكافة مبانيها باستمرارية التنظيف.

من جهة أخرى قامت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومن خلال إدارة الرعاية الصحية وإدارة الصحة والسلامة والبيئة بعدد من الإجراءات في إطار التوعية والتثقيف الصحي، منها بث رسائل توعوية على جميع كوادرها الوظيفية سواء تربوية أو إدارية.

فوز

أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عبر بيان مشترك من إدارة السباق ورئيس لجنة المفوضين اعتماد نتائج طواف الإمارات بعد قرار إلغاء المرحلتين الأخيرتين، واعتمدت إدارة السباق نتيجة الطواف حتى نهاية المرحلة الخامسة التي أقيمت أول من أمس بناء على المادة 2.2.029، وبالتالي فوز البريطاني آدم ياتس دراج فريق ميتشلتون سكوت بلقب النسخة الثانية من الطواف بعدما كان تصدر الترتيب العام للطواف بعد مرور 5 مراحل، فيما جاء في المركز الثاني السلوفيني تادي بوغاتشار دارج فريق الإمارات، وفي المركز الثالث الكازاخستاني اليكسي لوتشينكو.

إرشادات تعزز الوقاية من الفيروس

طرق الوقاية:

01 تجنب الحيوانات «حية أو ميتة» وأسواق الحيوانات والمنتجات التي تأتي من الحيوانات «اللحوم غير المطهية».

02 تجنب الاختلاط بالمرضى والمصابين بأعراض تنفسية.

03 غسل اليدين كثيراً بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

04 استخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء.

05 تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس.

06 عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية.

في حال ظهور أعراض عدوى تنفسية ينصح بـ:

› التوجه إلى أقرب مركز للرعاية الطبية على الفور مع ضرورة إخبار الطبيب عن سفرك الأخير وأعراضك.

› البقاء في المنزل وتجنب الاتصال مع الآخرين.

› عدم السفر أثناء المرض.

› تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس.

› المداومة على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون.

› استخدام مطهر الأيدي إذا لم يتوفر الصابون والماء.

أهم الأعراض:

الحمى

الصداع

ألم في الحلق

صعوبة في التنفس

السعال