«طرق دبي» تتعاون مع «أمريكية دبي» بحثياً وأكاديمياً

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مذكرة تفاهم مع الجامعة الأمريكية بدبي، يتم بمقتضاها تعاون الطرفين في مجال التدريب العملي والأكاديمي للطلبة والاستشارات العلمية وبرامج الهيئة المهنية لتطوير موظفيها، وتدريب طلبة الجامعة في التخصصات ذات الصلة.

وقع المذكرة، في المبنى الرئيس للهيئة، يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، وديفيد أندرو شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية بدبي.

وقال يوسف الرضا: تجسّد المذكرة سعي الهيئة إلى التعاون مع جامعات الدولة بما يخدم توجهاتها ورؤيتها، خاصة وأن البرامج الأكاديمية، التي توفرها الهيئة لموظفيها ذات صلة بالعديد من برامج جامعات الدولة، وتنص المذكرة على أن تتولى هيئة الطرق والمواصلات إدراج اسم الجامعة - كجهة علمية رصينة - في كل عروضها الداخلية على موقعها الإلكتروني ذات العلاقة بالجوانب التعليمية والأكاديمية والتدريبية والدراسات العليا لموظفيها، والإعلان عن الجامعة بوصفها أحد مزودي هذه البرامج من خلال رابط لموقع الجامعة الإلكتروني.

وأضاف الرضا: سيشمل مجال التعاون بين الجانبين الندوات والمؤتمرات المشتركة، والبحوث الخاصة بعمل الهيئة والمحاور المصاحبة لها، مثل الذكاء الاصطناعي، واستشراف المستقبل، والبيانات الضخمة، والاستدامة، والابتكار، وإسعاد المتعاملين، ودراسات آفاق الاستثمار، وغيرها.

من جانبه، عبر ديفيد أندرو شميدت، رئيس الجامعة الأمريكية بدبي، عن سعادته بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، خاصة أنها تعد إحدى الجهات الحكومية الكبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مؤكداً أن المكانة التي تحتلها الهيئة في مجال الطرق والنقل تجعلنا فخورين بمثل هذا التعاون الشامل والمفيد للطرفين، خاصة أنها تتمتع بسجل مشرّف من إنجازات البنية التحتية وضعت إمارة دبي على خريطة التنافسية العالمية.