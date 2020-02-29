تعازي رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد بوفاة طلال بن سعود ينقلها سيف بن زايد

المصدر: الرياض - وام

نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بوفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أمس، إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث قدم سموه واجب العزاء لإخوة وأبناء الفقيد. وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل سعود الكرام جميل الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية.