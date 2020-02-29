«لجنة بالوطني» تناقش الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات

المصدر: (دبي - البيان)

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة عائشة راشد ليتيم «رئيسة اللجنة»، مناقشة موضوع «الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات»، كما استعرضت نتائج الحلقتين النقاشيتين اللتين عقدتهما اللجنة في إمارتي عجمان وأبوظبي بشأن الموضوع، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وقالت عائشة راشد ليتيم رئيسة اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع مع ممثلي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات استعراض النتائج التي خرجت بها اللجنة من تنظيم الحلقتين النقاشيتين اللتين عقدتهما في إمارتي عجمان وأبوظبي في إطار مناقشتها للموضوع العام.