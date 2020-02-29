خليفة بن طحنون يدشن «نغرس من أجل الخمسين»

المصدر: العين - وام

دشن الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، حملة «نغرس من أجل الخمسين» التي ينظمها مجلس شباب العين، وذلك في إطار مشاركة المجلس في الفعاليات والأنشطة التي تقيمها مؤسسات الدولة استعداداً للعام الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقام الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان بغرس الشجرة التي تحمل اسم الثاني من ديسمبر في ساحة استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وهي الشجرة الأولى من الأشجار الخمسين التي يعتزم المجلس غرسها.

وأشاد الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، بمبادرة مجلس شباب العين، مؤكداً أنها تحمل مضامين وأهدافاً وطنية وبيئية واجتماعية، فضلاً عن أنها تعمّق قواعد العمل الجماعي وخدمة الوطن، قائلاً: نفخر بتدشين الحملة بزراعة شجرة الثاني من ديسمبر كأول شجرة يتم غرسها في هذه الحملة.