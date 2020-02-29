الزيودي يشهد انطلاق فعاليات المخيم البلدي في خورفكان

المصدر: (خورفكان – عائشة الكعبي)

انطلقت أمس فعاليات المخيم البلدي في دورته الثالثة على شاطئ اللؤلؤية بمدينة خورفكان والذي تنظمه دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

وشهد الانطلاق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، بحضور سالم بن محمد النقبي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، ورؤساء المجالس البلدية ومديري البلديات وموظفي الدائرة والبلديات وجمع غفير من أهالي وزوار خورفكان.

وشملت الفعاليات على العديد من البرامج والأنشطة والمسابقات والفقرات الرياضية والثقافية والترفيهية، إلى جانب الأمسية الشعبية التي قدمها الشاعر علي الشوين بالمشاركة مع الشاعر محمد بن هاشم الشريف والشاعرة ريانة العود، بالإضافة إلى عرض فرقة الإمارات الحربية والذي نال إعجاب الجمهور والحضور.

كما قدم فريق المسرح بنادي مليحة الثقافي الرياضي بالمشاركة مع بلدية منطقة مليحة مسرحية بعنوان «نور الدين العطار» والعديد من الفقرات الشعبية والتراثية المختلفة وتضمنت الفعالية ركن تقديم المأكولات الشعبية.

وكشف سالم النقبي أن الدائرة تسعى وتعمل لجعل المخيم البلدي لرؤساء المجالس البلدية ومديري البلديات لإمارة الشارقة مخيماً سنوياً من خلال وضعه على أجندة وخطط الدائرة للأعوام المقبلة مع العمل على تطويره عاماً بعد الآخر ليواكب التطور الذي تشهده الشارقة، ويتم تنظيم المخيم بشكل دوري بين مدن ومناطق إمارة الشارقة في كل عام.