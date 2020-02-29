شرطة أبوظبي تشارك في تنظيف بر «النباغ» في العين

المصدر: (أبوظبي - البيان)

شاركت شرطة أبوظبي في مبادرة تنظيف البر التي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي بمنطقة النباغ في العين.

وساهمت في المبادرة مديرية شرطة منطقة العين، وإدارة المرور والدوريات العين، والطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية، وقسم الشرطة المجتمعية، وفريق كلنا شرطة، ونادي ضباط شرطة العين، إلى جانب مشاركة عدد من المنتسبين من مختلف الإدارات وموظفي مختلف الجهات التعليمية والمجتمعية والخدمية.

وتأتي المبادرة ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بدعم جهود رفع الوعي بحماية البيئة والحفاظ على تنوعها البيولوجي وضمان استدامتها ونشر ثقافة الوعي البيئي في المجتمع.