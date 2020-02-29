سالم بن سلطان القاسمي يشهد ملتقى «الاستعداد للخمسين» في عجمان

المصدر: (عجمان - وام)

شهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ملتقى «الاستعداد للخمسين 2020» الذي نظمته جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين بالتعاون مع جمعية الدراسات الإنسانية ومبادرة «شكراً لعطائك» على مسرح جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية.

حضر الملتقى - الذي بدأ بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم - العديد من الشخصيات المهمة ورؤساء الجمعيات ذات النفع العام والآباء والأمهات من كبار المواطنين.

وقالت مريم السلمان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين في كلمة لها: في عام الاستعداد للخمسين في دولة لا تعرف المستحيل نستعد لرحلة تنموية رائدة ومستدامة للسنوات الخمسين القادمة، عام تتكاتف فيه أيدينا وتتوحد طموحاتنا لخلق نوع من التكاملية في العمل بين الجمعيات ذات النفع العام لرفعة وطن يستعد للدخول إلى المرحلة الثانية من عمر الاتحاد، مشيرة إلى أن أهمية الملتقى تكمن في السعي لإطلاق مبادرات نستشرف بها المستقبل لفئة كبار المواطنين منها إطلاق ناد يواكب الفكر الحديث ويوظف التكنولوجيا في عملية التواصل بين أعضائه من كبار المواطنين.