عبدالله المري يشيد بكفاءة الأنظمة الأمنية لإدارة الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أشاد معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بكفاءة الأنظمة الأمنية للإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واستحداثها أحدث التقنيات الأمنية، وتقديم خدمات نوعية تواكب تطلعات القيادة، ما يسهم في تحقيق مؤشر الأداء، واستراتيجية دبي الذكية، ورفع كفاءة وتميز العمل الحكومي، مشيراً إلى أن الأنظمة الذكية تحقق سعادة المتعاملين والموظفين نظراً لتلبيتها احتياجاتهم بالسرعة المطلوبة.

ونوه بجهود فريق عمل الإدارة، موجهاً شكره لكل من أسهم في تحقيق مؤشرات الأداء والإنجازات، داعياً الضباط والأفراد والمدنيين كافة لبذل المزيد من العطاء للارتقاء بشرطة دبي إلى أعلى المراكز.

جاء ذلك خلال تفقد المري الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة، ونائبيه لشؤون العمليات العقيد عدنان محمد، ولشؤون التطبيقات العقيد حسين بن غليطة، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والرائد الدكتور عبد الرزاق بن ميا رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع المري عقب تفتيش الطابور العسكري على الدوريات الذكية، إذ تم عرض أول دورية تعمل بنظام 5G في الدولة، على أن يتم تجربتها خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لتعميم النظام في جميع دوريات الشرطة بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، معرباً عن اعجابه ودعمه الكامل للمشاريع الخاصة بتطوير الأنظمة الأمنية.

كما اطلع على التحول الرقمي على مستوى القيادة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة مع التركيز على عدد من المعايير هي استراتيجية المعاملات اللاورقية، وكفاءة استغلال الموارد الحكومية، والقنوات الرقمية للجمهور (الاستدامة)، التحول الرقمي للعمليات الداخلية، والتكامل الإلكتروني، والتكنولوجيا الحديثة، وإدارة العمليات الذكية، إضافة إلى تطوير الأداء المؤسسي.

واستعرضت الإدارة المشاريع التقنية، التي تم تنفيذها في العام 2019، وتطوير الخدمات في العام الجاري، والمشاريع المستقبلية، والمؤشرات المحققة، ونسب الإنجاز في تنفيذ الاستراتيجية، واستمرارية تشغيل الأنظمة.