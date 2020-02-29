إطلاق الهوية الجديدة لفعاليات «رمضان عجمان» ومنصة للمتطوعين

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أطلقت اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان، الشعار الجديد للفعاليات في دورتها الرابعة عشرة للعام الحالي، وذلك استعداداً للمزيد من الفعاليات في حلة جديدة، كما تم إطلاق المنصة الإلكترونية لتسجيل المتطوعين الذين لديهم الرغبة للعمل في فعاليات رمضان عجمان تقوى وإيمان. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الهوية الجديدة للفعاليات، والذي عُقد في مقر الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في عجمان.

وقالت مريم على المعمري رئيسة اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان: فعاليات رمضان عجمان... تقوى وإيمان تنظم منذ ثلاثة عشر عاما بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبرعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، ولاقت أنشطته وبرامجه رواجا كبيرا واستحسانا من قبل الجمهور من داخل إمارة عجمان وخارجها.

منصة المتطوعين

تم إطلاق منصة إلكترونية جديدة للمتطوعين ستمكن الراغبين في التطوع من المشاركة في هذا الحدث، وبشكل أوسع من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لفعاليات رمضان عجمان (www.ramadan2020.ae)، وأشارت إلى أهمية التطوع الذي يرسخ قيم المسؤولية المجتمعية لدى الشباب، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع.

وأكدت المعمري حرص اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان على التواصل مع كافة المؤسسات المهنية والمجتمعية انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، لافتة إلى أن الفعاليات التي ستنطلق خلال شهر رمضان المقبل تهدف إلى إعداد البرامج المتنوعة من حيث المضمون الديني والثقافي والاجتماعي والإنساني من أجل تعزيز أواصر التكافل الأسري بين أفراد المجتمع.

وتطرقت المعمري لأهمية دور المتطوعين في نجاح الفعاليات، موضحة أن انطلاقة الدورة الأولى لرمضان عجمان بعدد عشرة متطوعين والعام الماضي بلغ عدد المتطوعين 76 متطوعا ومتطوعة.

كما وقعت رئيسة اللجنة المنظمة لفعاليات رمضان عجمان مذكرتي تفاهم بشأن رعاية حصرية للفعاليات، الأولى مع شركة أخبار عجمان المتخصصة في مجال تقديم الخدمات الإعلامية تتضمن أن تكون أخبار عجمان الراعي الإعلامي الحصري لفعاليات رمضان عجمان 2020، وقد مثلها محمد محمود أبو تيم، والثانية مع مركز الإحسان الطبي بشأن الرعاية الطبية الحصرية للفعاليات، ووقع عنها د. حقي إسماعيل إبراهيم.