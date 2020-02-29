بث مباشر لـ11 عملية من مستشفى لطيفة إلى قاعات مؤتمر اندو دبي الخامس

المصدر: دبي- البيان

شهدت قاعات مؤتمر اندو دبي الخامس، أمس، بثاً مباشراً لــ 11 عملية أجريت في مستشفى لطيفة، وتم نقلها إلى قاعات المؤتمر بفندق «إنتركونتننتال فيستفال سيتي دبي»، كما تم عرض أحدث التقنيات والعلاجات المستخدمة عالمياً خلال جلسات المؤتمر، الذي يشارك به أكثر من 600 طبيب ومتخصص يمثلون 50 دولة.

وقالت الدكتور منى تهلك المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة ورئيسة المؤتمر: إن الجلسات العلمية ركزت في يومها الثاني على مناقشة آخر الأبحاث والمستجدات والممارسات العالمية في مجال الأمراض النسائية والتوليد، بما فيها آلام الحوض المزمنة عند النساء وأحدث طرق التشخيص والعلاج، واستخدام المناظير المهبلية ومضاعفاتها والتوصية على التدريب المبرمج للحصول على الإجازة من الجمعيات التخصصية مثل جمعية المناظير الأوروبية قبل ممارسة جراحة المناظير على المرضى.

كما ناقش المؤتمر معالجة المشاكل الصحية المرتبطة بالأمراض النسائية، والتدريب العملي عالي الجودة في الجراحة الدقيقة، بهدف مساعدة المتخصصين على تطوير مهاراتهم الجراحية، والتعرف إلى كل ما هو جديد في مجال جراحة أمراض النساء.

كما تم استعراض أكثر من 40 فيديو لجراحة المناظير قام بها 40 جراحاً من مختلف دول العالم، وفق أفضل البروتوكولات والممارسات العلاجية العالمية. وقالت الدكتورة تهلك إنه تم عقد امتحان لعدد من الأطباء ممن أنهوا التدريب اللازم للحصول على شهادة الدبلوم من الجمعية الأوروبية.

افتتاح

وكان الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية قد افتتح يوم أمس فعاليات المؤتمر، حيث أكد خلال كلمته الافتتاحية أهمية تطوير وتحديث وابتكار الطرق والأساليب التشخيصية والعلاجية، التي تحد من المضاعفات السلبية للحمل والولادة والأمراض النسائية بشكل عام في ظل ارتفاع معدلات وفيات الأمومة، حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى وفاة 830 امرأة يومياً على مستوى العالم، بسبب مضاعفات الحمل والولادة.