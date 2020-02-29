«مزراب الأنابيب».. نظام ذكي يكشف تسرّب المياه

المصدر: دبي - وائل نعيم

«مزراب الأنابيب» ابتكار يعمل بنظام ذكي من خلال أنابيب تعرّف عن نفسها في حالة حدوث انكسار فيها أو تسرب للمياه، إذ تتم إضافة مادة خاصة في الأنابيب من الخارج تتفاعل مع المياه في حال حدوث التسرب، ويتم إرسال تنبيهات من الأنبوب إلى جهاز تحكم في نظام لجمع ومراقبة البيانات والتحكم «سكادا»، وتم عرض الابتكار ضمن فعاليات «أسبوع الهيئة للابتكار» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال يوسف البرعي، مهندس أول مشاريع خطوط نقل المياه في قطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي لــ«البيان»: «منذ 8 أشهر، بدأت البحث والتجارب بأخذ عينة من أنابيب الألياف الزجاجية المقوى، وعملت على فكرة غطاء ذكي لكشف تسرب المياه، وتبين أن هناك عيوباً، إذ لا يمكن معرفة المياه إذا كانت جوفية أو مياهاً متسربة، كذلك لا يمكن معرفة التسرب من أي جهة من الأنبوب، فضلاً عن ذلك فإن تطبيق هذه الفكرة يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين وتكلفة أيضاً، لتحديد مكان التسرب بدقة».

وتابع: «بدأت أطور الفكرة والعمل على أنابيب المياه من خلال إضافة مادة خاصة توضع على الأنبوب من الخارج وتتفاعل بشكل فوري مع المياه المتسربة، ويتم إرسال إشارة فورية إلى شاشة التحكم المربوطة بشكل ذكي مع الأنابيب، ويتم تحديد المكان مباشرة وبدقة عالية».

سفير الابتكار

ويعتبر يوسف البرعي سفير الابتكار في الهيئة، ويقدّم ورش عمل للموظفين لتأهيلهم ليصبحوا مبتكرين، ويقود فريقاً ابتكارياً في الهيئة يضم 97 مبتكراً على مستوى قطاعات الهيئة، وقدّم يوسف 15 ابتكاراً عن طريق هيئة كهرباء ومياه دبي، 3 منها مصنفة براءة اختراع، ومن أبرز اختراعاته الشريط التحذيري الذكي، وطواف، وهو ربوت ذكي يفتش على المشاريع ميدانياً، ويقيّم أعمال المقاولين.