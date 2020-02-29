أجندة حافلة لـ«دبي الذكية» في شهر الإمارات للابتكار

المصدر: دبي- البيان

شاركت دبي الذكية في فعاليات شهر الإمارات للابتكار، وتضمنت المشاركة أجندة حافلة بالفعاليات، ضمن الحدث الوطني الأبرز للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين على مستوى الدولة.

وتفصيلاً، شاركت دبي الذكية في المعرض الذي تستضيفه منطقة البوليفارد في أبراج الإمارات خلال الفترة من 23 وحتى 29 فبراير الجاري، إضافة إلى تنظيم هاكاثون «دبي الآن»، إلى جانب عقد عدد من ورش العمل بمقرها في دبي.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدبي الذكية: «تتمثل مهمتنا في دبي الذكية بتبني التقنيات المتقدمة والواعدة ذات الإمكانات الكبيرة، وتوظيفها في الخدمات والمبادرات المصممة لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزوار في دبي، حيث نعمل على جعل دبي أسعد وأذكى المدن على وجه الأرض». وأضافت: لا شك في أن تبني التكنولوجيا أداة للتطوير يعطي الابتكار أهمية قصوى، وقد دأبت دبي الذكية على الترويج لهذا المفهوم وإبراز أهمية تحفيزه في المجتمع والحث على تطبيقه، ويوفر شهر الإمارات للابتكار، الفرصة لدبي الذكية لإبراز مجالات تبنيها للابتكار.

فعاليات

وتضمنت فعاليات دبي الذكية لشهر الإمارات للابتكار، تنظيم هاكاثون «دبي الآن»، والذي سعى من خلاله المتسابقون في أربعة فرق بدبي الذكية، إلى تقديم حلول مبتكرة لرفع مستوى أداء تطبيق «دبي الآن»، الذي يشكل منصة خدمات موحدة ومركزية، تتميز بالسرعة والسلاسة، وتسمح لسكان دبي باستكمال كل معاملاتهم عبر الإنترنت ومن خلال هواتفهم الذكية فقط مع الاستغناء التام عن الورق، حيث يلعب التطبيق دوراً محورياً في تطبيق «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، والتي تسعى إلى جعل حكومة دبي أول حكومة على مستوى العالم تلغي استخدام الورق في معاملاتها بنسبة 100% بحلول العام 2021.

أهداف

وركزت الفرق المشاركة في الهاكاثون على تحقيق مجموعة من الأهداف لتحسين التطبيق، تضمنت زيادة سرعة أداء التطبيق وتحسين تجربة المتعاملين وتقديم تجربة متكاملة لهم. إلى جانب دعم أكبر لمراقبة ورصد فعالية التطبيق، وتقليل التحديات والقضاء عليها، وجعله أكثر سهولة في الاستخدام.

وحقق هاكاثون «دبي الآن» نتائج إيجابية عدة تمثلت في تقليل وقت التحميل عند تشغيل التطبيق والوصول إلى الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين وتزويدهم بالمعلومات في أسرع وقت ممكن، إلى جانب إعداد نظام مراقبة الأداء الذي يتتبع كيفية تفاعل المستخدمين مع التطبيق والمساعدة في معالجة المشكلات التي قد يواجهونها، وتحسين آلية الدفع وإبلاغ المستخدمين بالأسباب الفعلية لتعذر الدفع في حال واجهتهم هذه المشكلة.

ورش

أيضاً وضمن أجندتها الحافلة في شهر الابتكار، نظمت دبي الذكية مجموعة من ورش العمل الداخلية بالتعاون مع شركة «غارتنر» المتخصصة في الأبحاث، حيث عقدت ورشة بعنوان «سبع مؤثرات رقمية قد لا تتنبأ بها»، قدمها داريل بلامر، نائب رئيس ومحلل مرموق في غارتنر، للمديرين التنفيذيين في حكومة دبي، بالإضافة إلى ورشة أخرى قدمتها «غارتنر» لأبطال البيانات حملت عنوان «كيفية استخدام التكنولوجيا للحفاظ على سعادة المتعاملين ورفع مستواها». كذلك نظمت ورشة عمل لأبطال البيانات.

ومن جهة أخرى، عقدت دبي الذكية ورش عمل لموظفيها، حملت الأولى عنوان «كيف تكون مبتكراً»، والتي تمكن الموظفين من إدراك الدور المهم للابتكار في مسار العمل، فيما حملت الورشة الثانية عنوان «ما هي أنماط العمل».