شرطة دبي تُسعد جائزة حمدان بن محمد للتصوير

المصدر: (دبي- البيان)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي في نادي الضباط بالقرهود، مذكرة تعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، بهدف تزويد موظفي الجائزة ببطاقة إسعاد، التي تصدرها شرطة دبي وتجمع فيها كل العروض والخصومات والمزايا، التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة.

وقع الاتفاقية عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء محمد سعيد بخيت مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، فيما وقعها عن طرف الجائزة علي خليفة بن ثالث، الأمين العام، بحضور منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وجاسم علي الحمادي، رئيس قسم الموارد البشرية في الجائزة، وعدد من أعضاء لجنة بطاقة إسعاد.