شيوخ القواسم يحضرون عقد قران أحمد القاسمي

المصدر: (أبوظبي-وام)

حضر الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة «البنك العربي المتحد» والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة مأدبة العشاء التي أقيمت بمناسبة عقد قران الشيخ أحمد بن محمد بن سالم القاسمي إلى كريمة علي بن خلفان المطوع الظاهري.

كما حضر المأدبة وعقد القران - في منزل علي بن خلفان الظاهري في منطقة البطين بالعاصمة أبوظبي - الشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ راشد بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي.