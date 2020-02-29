وفد تنزاني يطّلع على جهود الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

اطّلع وفد من الحكومة التنزانية على الجهود التطويرية لإدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، وأفضل ممارساتها وخدماتها بمجالات العمل الشرطي والأمني.

والتقى العقيد سعيد الكعبي مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي الوفد، برئاسة سيفوني ايرنيست ماكومي، وأطلعه على طبيعة العمل في المراكز والخدمات الأمنية والقدرات والمهارات الميدانية والخطط الاستراتيجية والإنجازات والمشاريع التطويرية والإعلامية والتوعوية وبرنامج الدعم الاجتماعي ومواكبته لمنظومة العمل الأمني الحديث وإسهاماته في تعزيز ريادة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية.

كما استعرض إنجازات المراكز في إمارة أبوظبي واهتمامها بالشراكات المحلية والإقليمية والعالمية لتبادل الخبرات وتعزيز الأمان المجتمعي وتقديم الدعم النفسي والمعنوي والاجتماعي لمختلف الحالات، وذلك على أيدي متخصصين مؤهلين.

وأشاد الوفد التنزاني بجهود شرطة أبوظبي ومراكز دعمها الاجتماعية واهتمامها باستقبال الحالات الاجتماعية وإيجاد الحلول للإشكاليات، التي تعترضها وفق المنهجية العلمية وبكفاءة عالية.

وأعرب الوفد عن اعتزازهم بإنجازات شرطة أبوظبي والرغبة في تلقي التدريب المهني في المجال الاجتماعي، والاستفادة من خبرات المختصين في هذا المجال.