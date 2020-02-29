سعودي يرسم لوحة مبتكرة لمحمد بن راشد

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

أراد طالب سعودي أن يعبّر عن حبه لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً من خلال هوايته في الرسم التي طوّرها ونمّاها منذ الصغر، فأبدع ورسم بشكل سريع لوحة بألوان مائية وبرتوش مقلوبة وعند تقديمها للجمهور في نهاية العرض بشكل معدول ظهرت صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لينال إعجاب كل من شاهد العرض في منتدى التعليم العالمي. الشاب السعودي سعيد عبود أتحف الجمهور مجدداً برسم صورة ثلاثية الأبعاد بعداً منها يمثل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلى البعد الآخر تظهر لوحة بصورة الملك عبد العزيز آل سعود.

وتحدث سعيد عبود في نهاية العرض لـ«البيان» قائلاً: «إن المنتدى شكل فرصة ذهبية للتعبير عن حبه لشعب الإمارات، وأن ما قدمته من لوحات هي هدية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لأنها وطني الثاني وأكن له مشاعر ولاء وفخر، لأن الشعب الإماراتي والسعودي شعب واحد لا فرق بينهما».

وذكر:«أن العلاقات السعودية - الإماراتية لها جذور تاريخية واهتمامات مشتركة، ونحن أخوّة بيننا تلاحم، وانسجام تام، وهذا واقع العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، التي أسس دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخوه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، وعززها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.