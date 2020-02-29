أبوظبي: الفحوصات المخبرية للخاضعين للحجر الصحي أثبتت خلو 167 شخصا من كورونا

المصدر: وام

واصلت دائرة الصحة - أبوظبي بالتعاون و التنسيق مع وزارة الصحة و وقاية المجتمع و الجهات المختصة و في إطار المتابعة المستمرة للوضع الصحي و حفاظاً على سلامة وصحة الجميع .. اتخاذ الإجراءات الوقائية و الاحترازية اللازمة كافة بشأن جميع المشاركين في سباق طواف الإمارات المخالطين للحالتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ و اللتين تم الإعلان عن اصابتهما يوم الخميس.

و ذكرت الدائرة في بيان لها أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت للمخالطين الخاضعين للحجر الصحي في جزيرة ياس جاءت سلبية لـ 167 شخصا و أثبتت خلوهم من فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ .

و أكدت أنها لا تزال تتابع نتائج باقي المخالطين المتوقع ظهورها خلال الساعات القادمة.