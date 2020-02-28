طبيب إماراتي يكشف عن قرب الترخيص لزراعة الغضاريف المفصلية

المصدر: دبي _ عماد عبد الحميد

كشف الدكتور سعيد آل ثاني استشاري طب وجراحة العظام في مستشفى ميدكلينيك سيتي أنه سيبدأ قريباً بإجراء عمليات زراعة الغضروف المفصلي للركبة بالدولة، باستخدام عضو مجمد يتم استيراده من قبل أحد البنوك المانحة للأعضاء في الولايات المتحدة الأميركية وذلك بعد القيام بمطابقة دقيقة لحجم الغضروف المفصلي بين المتبرع والمريض للحفاظ على الركبة وهو ما سيوفر على الدولة مبالغ طائلة ويوفر على المريض مشقة السفر للولايات المتحدة او الدول التي تقوم بمثل هذا النوع من العمليات

وقال الدكتور سعيد لـ "البيان" إن زراعة الغضروف تحتاج إلى ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لأنه يعتبر من عملية زراعة الأعضاء متوقعاً أن يتم الحصول على الترخيص خلال الفترة القريبة المقبلة ليكون بذلك أول مركز مرخص لاجراء مثل هذا النوع من العمليات على مستوى الدولة.

وأوضح أنه في حال عدم علاج التليف سيؤدي ذلك إلى مضاعفات خطيرة مثل إصابة المريض بالتهاب المفاصل، الذي يتطلب الخضوع لجراحة في مفاصل الركبة، مؤكداً أن جميع الأبحاث والدراسات العلمية أكدت أن أفضل طريقة للحفاظ على الركبة يكمن في زراعة للغضروف المفصلي، باستخدام عضو مجمد من متوفى أو من قبل أحد البنوك المانحة للأعضاء، وذلك بعد القيام بمطابقة دقيقة لحجم الغضروف المفصلي بين المتبرع والمريض.

وقال الدكتور ان هناك ارتفاعاً في نسبة الإصابة بالرباط الصليبي ، لافتاً إلى أن 95% من الشباب بين عمر 15 -40 سنة يصاب بالرباط الصليبي نتيجة ممارسة الرياضة بشتى أنواعها ، لافتاً إلى أنه قام باجراء عملية رباط صليبي لمريضة بلغت 57 عاما ، كانت تعاني من صعوبة في الحركة مع آلام مبرحة أفقدتها القدرة على المشي لعدة أمتار.

وأشار الدكتور سعيد إلى وجود برامج للحماية من الإصابة بالرباط الصليبي، تستخدم في أندية كرة القدم، وبدأت بها بعض الأندية في الدولة تشمل تمارين وتدريبات معينة لتحفيز العضلات لحماية اللاعبين من التعرض للإصابة بالرباط الصليبي الذي يفقد اللاعبين القدرة على ممارسة هواياتهم الرياضية لفترة طويلة تمتد لـ 9 أشهر بعد العلاج.

طبيب مواطن يكشف عن قرب الترخيص لزراعة الغضاريف المفصلية في الإماراتhttps://t.co/vWGpb8rczK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/4sb3XwrkK8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 28, 2020