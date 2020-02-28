هند العوضي: ارتداء الكمامات لا يقي من فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

يعتبر فيروس كورونا من أخطر الفيروسات التي تواجه المجتمع البشري في الفترة الحالية ما أدى إلى انتشار الشائعات والمعلومات الخاطئة عن هذا المرض.

قالت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز و التثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي لـ " البيان" إن فيروس كورونا المستجد هو أحد الفيروسات التي تتبع سلالة كورونا المعروفة وتم التعرف عليه لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

طريقة انتقال المرض

وعن طريقة الانتقال قالت العوضي: يعتبر مرض كورونا المستجد مثل أي عدوى تنفسية له نفس الأعراض وينتقل عن طريق:

الرذاذ الملوث من شخص مريض إلى شخص سليم

السعال

العطس

الأيدي الملوثة

أعراض الإصابة بفيروس كورونا

وذكرت العوضي أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا متعددة منها على سبيل المثال:

الحمى

صعوبة في التنفس

الصداع

معلومات خاطئة عن كورونا المستجد

وأوضحت الدكتورة هند أن هناك معلومات شائعة خاطئة عن فيروس كورونا المستجد منها:

الكمامات

تعتبر المعلومات الخاطئة من أكثر الشائعات المضللة لطريقة التعامل مع هذا المرض وأول هذه المعلومات الخاطئة عن الكمامات وهي أن الكمامات تقي من مرض كورونا المستجد.. وهذه معلومة خاطئة حيث ينصح بارتداء الكمامات للشخص المريض حتى لاينقل المرض إلى الشخص السليم.

السم علاج

وذكرت العوضي أن المعلومة الخاطئة الثانية هي أن السموم علاج للفيروس وهذه معلومة خاطئة حيث لا يوجد دليل علمى يربط بين السموم وعلاج كورونا.

أفضل طريقة للوقاية من كورونا

وتابعت: إن أفضل طريقة للوقاية من كورونا هي عن طريق المحافظة على نظافة اليدين وغسلهما بانتظام بالماء والصابون أو باستعمال معقم واستخدام المناديل في العطس والتخلص منها مباشرة.