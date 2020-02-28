25 مليون درهم دعم «كهرباء دبي» لحاضنات الابتكار

المصدر: دبي – وائل نعيم

خصصت هيئة كهرباء ومياه دبي 25 مليون درهم لمسرعات وحاضنات الابتكار في 2020، مقارنة بــ 20 مليون درهم خلال 2019. وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تضع الابتكار على رأس قائمة أولوياتها لتحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات الحكومية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي تهدف لأن تكون الدولة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة، يتم فيها بناء ونشر ثقافة الابتكار بين الأفراد، والشركات، والقطاع الحكومي، والتركيز على عدد من القطاعات التي ستقود عملية الابتكار في المستقبل.

وافتتح معالي الطاير، أمس، «المؤتمر السنوي التاسع للابتكار والمستقبل»، الذي نظمته الهيئة تحت شعار «استشراف مستقبل الخمسين عاماً المقبلة»، بالتزامن مع «شهر الإمارات للابتكار»، وشارك فيه رائدا الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي؛ وكل من هنريك فون شيل، مؤسس الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية الألمانية؛ وكريس هوف، مدير الاستراتيجية في شركة كوفاكس «KOFAX»؛ وأرنولد غوتمان، الشريك التنفيذي الأول في مؤسسة «غارتنر»، ونخبة من المبدعين والمبتكرين، الذين ناقشوا عدداً من الموضوعات تضمنت استشراف مستقبل الخمسين عاماً المقبلة، والثورة الصناعية الرابعة، وأحدث التوجهات التقنية للمستقبل.

كما حضر المؤتمر الذي عقد في فندق هيلتون الحبتور سيتي دبي، الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وأحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وخليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، و أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، والنواب التنفيذيون للرئيس ونواب الرئيس في الهيئة وعدد كبير من الموظفين.

مأسسة الابتكار

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة نجحت في مأسسة الابتكار في جميع قطاعاتها وعملياتها التشغيلية، ما أسهم في تحقيق نتائج تنافسية تفوق نخبة المؤسسات الخدماتية العالمية، حيث انخفضت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء العام الماضي إلى 3.2% مقارنة مع 7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والفاقد من شبكات المياه إلى 6.6% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.

كما حققت الهيئة أفضل النتائج العالمية في معدلات انقطاع الكهرباء لكل مشترك بمعدل 1.86 دقيقة انقطاع لكل مشترك سنوياً مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وحافظت الإمارات، ممثلة بكهرباء دبي، على المرتبة الأولى على عالميا في الحصول على الكهرباء للعام الثالث على التوالي بحسب نتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

جلسات

وتضمن المؤتمر 4 جلسات رئيسة، الأولى بعنوان: «جلسة ملهمة مع رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي» حيث تحدثا عن مهمة «طموح زايد» إلى الفضاء، والثانية «التعامل مع المتغيرات المتسارعة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا» وقدمها كريس هوف، المدير الاستراتيجي في شركة كوفاكس؛ والثالثة: «الثورة الصناعية الرابعة: استشراف مستقبل الخمسين عاماً المقبلة»، وقدمها هنريك فون سشيل، أحد الرواد في مجال الثورة الصناعية الرابعة، وأما الجلسة الرابعة فكانت بعنوان: «أحدث التوجهات التقنية للمستقبل» وتحدث فيها أرنولد جوتمان، الشريك التنفيذي الأول في «غارتنر» العالمية.

20

تم تكريم 20 من الشباب المواطن ضمن برنامج «سفراء الابتكار- قادة المستقبل» الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع «وطني الإمارات»، ويهدف إلى دعم توجهات الدولة في تمكين الشباب من خلال الإبداع والابتكار، إضافة إلى تعزيز العمل التطوعي بين موظفي الهيئة.