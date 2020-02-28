بلدية دبي تعتمد ميثاق الابتكار

المصدر: (دبي - البيان)

دشن داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي، مبادرة «ميثاق الابتكار»، وذلك خلال حضوره حفل الإطلاق أمس في أبراج الإمارات.

وقال المدير العام لبلدية دبي: «لقد اعتمدنا ميثاقاً للابتكار، ونتعهد بتوجيه أولوياتنا ومسؤولياتنا لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، وتعزيز القدرات المؤسسية الخاصة بالابتكار في البلدية، من خلال التزامنا بأساسيات هذا الميثاق».

وذكر داوود الهاجري: «أن هذا الميثاق يهدف إلى الالتزام بالاستراتيجيات الوطنية والسياسات والأنظمة والتعليمات الحكومية ذات الصلة بالابتكار، والمشاركة في إدامة منظومة إدارة الابتكار في البلدية والتحسين المستمر عليها بما يتوافق مع التشريعات والمتطلبات ذات العلاقة وضمن إطار يضمن تطبيق أعلى معايير الالتزام المهني والأخلاقي، ويدعم مبادئ الاستدامة، إضافة إلى تطبيق وتقييم استراتيجية الابتكار والمعرفة لبلدية «مبتكرة ورائدة عالمياً»، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال البلدية الرئيسة والمساندة، ولتعزيز مكانة دبي العالمية كمدينة عالمية ذكية».

ودعا المدير العام لبلدية دبي، خلال حفل ميثاق الابتكار، مديري القطاعات والإدارات والوحدات التنظيمية في البلدية إلى ترسيخ ثقافة وفلسفة الابتكار والمعرفة في الدائرة، من خلال الاتصال والتواصل الفعال، وتبنّي استراتيجية الابتكار لتحقيق منظومة التميز الحكومي، وتحقيق متطلبات معايير الابتكار ضمن منظومة التميز الحكومي، وتبنّي أفكار الموظفين والمتعاملين والشركاء والموردين.