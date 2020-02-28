700 مليون مصاب بالسكري بحلول 2045

المصدر: (دبي - عماد عبد الحميد)

كشف البروفيسور أندرو بولتون رئيس الاتحاد العالمي للسكري:«أنه في حال عدم اتخاذ الدول التدابير اللازمة ضد وباء السكري من المتوقع أن يصل عدد المصابين عام 2045 إلى 700 مليون شخص، وارتفاع مجموع الوفيات الناجمة عن السكري لأكثر من 50% في السنوات الـ 10 المقبلة، حيث يموت شخص حالياً كل 6 ثوان متوقعاً أن يصل حجم الإنفاق على داء السكري لـ 627 مليار دولار عام 2035.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، أمس، فعاليات مؤتمر الإمارات السنوي العاشر لأمراض السكري والغدد الصماء بحضور ومشاركة البروفيسور أندرو بولتون رئيس الاتحاد الدولي للسكري وعدد من ممثلي جمعيات ومنظمات السكري العالمية وأكثر من 5000 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم.

وأكد الدكتور يونس كاظم خلال كلمته الافتتاحية على أهمية المؤتمر الذي يركز على قضية وإشكالية صحية عالمية، يعاني منها العديد من المرضى حول العالم حيث تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى ارتفاع أعداد المصابين بداء السكري إلى ما يربو على 642 مليون مصاب بحلول عام 2040، وتوقعاتها بأن داء السكري سيكون هو المسبب السابع للوفاة في العالم بحلول عام 2030.