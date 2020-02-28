التوصية بخفض سن الفحص الدوري إلى 30 سنة وتبنّي نمط الحياة الصحي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمعية الإمارات للسكري النسخة الثالثة من الدليل الوطني لتشخيص وعلاج النوع الثاني من السكري الذي يمثل رؤية محلية تعكس الواقع، وتسهم بشكل فاعل في تعزيز ورفع مستوى الوقاية والتشخيص والعلاج للمرض، والحد من مضاعفاته السلبية.

وأوصى الدليل، الذي استند إلى أكثر من 60 مرجعاً متخصصاً في هذا المجال وأشرف عليه نخبة من المتخصصين الممارسين بمختلف إمارات الدولة، بتخفيض سن الكشف المبكر عن المرض إلى 30 سنة بدلاً من 45 سنة، بناءً على العديد من الدراسات المحلية التي أثبتت انتشار المرض لدى الأشخاص من 30 سنة فما فوق، إضافة إلى زيادة معدلات السمنة لدى السكان التي تشكّل خطورة للإصابة بالمرض في عمر مبكر، وتكرار الفحص الدوري كل ثلاث سنوات لمن لا يعانون المرض، وأقل من ذلك لمن لديهم عوامل خطورة.

كما أوصى الدليل الوطني للسكري، الذي استمر العمل به عدة أشهر، بأهمية التزام الأشخاص ممن هم في مرحلة ما قبل السكري ببرنامج متكامل لتغيير نمط الحياة والسيطرة على الوزن، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الرياضة المنتظمة بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع، والإقلاع عن التدخين.

وأكد معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، خلال كلمته بهذه المناسبة، أهمية هذا الدليل الذي سيسهم بشكل فاعل في دعم الجانب الوقائي، ورفع مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وتعزيز فرص الكشف المبكر عن المرض.