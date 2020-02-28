جائزة دبي للقرآن تختتم فعاليات النسخة 21 لمسابقة الشيخة هند

المصدر: دبي - البيان

اختتمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، فرع الذكور، في دورتها الحادية والعشرين. وخلال الحفل، الذي نظمته بهذه المناسبة في مقر جمعية النهضة النسائية بدبي، تم عرض فيلم وثائقي عن مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم يروي مسيرتها وإنجازاتها على مدى 21 عاماً.

وأعرب الدكتور سعيد عبد الله حارب المهيري، نائب رئيس اللجنة المنظمة، في كلمة اللجنة المنظمة للجائزة نيابةً عن المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، عن الشكر لراعي ومؤسس الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للدعم السخي والاهتمام والمتابعة المستمرة لسموه لجميع الفعاليات والمسابقات والأنشطة منذ انطلاقة الجائزة قبل 24 عاماً، مما كان له الأثر في هذه النجاحات الكبيرة، مثنياً على الدور الكبير والجهود المتميزة الذي ظلت تقوم بها سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ودعم ورعاية سموها المستمرة لهذه المسابقة.

75 حافظاً

وقال رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدكتور سالم محمد الدوبي إنه تم اختبار أكثر من 75 حافظاً في الأفرع الثمانية، منهم 12 حافظاً في الفرع الأول القرآن الكريم كاملاً، و12 حافظاً في الفرع الثاني، وهو 20 جزءاً و15 حافظاً في الفرع الثالث، وهو عشرة أجزاء.