«طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً بمزاد

المصدر: (دبي - البيان)

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات بدبي طرح 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (c-e-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-z-)، في مزاد ها العلني «104»، حيث يبدأ التسجيل في المزاد اعتباراً من الأحد الموافق 8 مارس المقبل، فيما ينطلق المزاد السبت 14 منه في الساعة الرابعة والنصف عصراً بمدينة الحبتور في دبي.

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات في مؤسسة الترخيص، جمال السادة: إن الهيئة تحرص على طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزادات علنية وإلكترونية.

وتابع: إن هذه المزادات تلبي تطلعات ورغبات شريحة واسعة من الجمهور، لذا تسعى الهيئة إلى تنظيمها وفق احتياجات السوق، وإسعاد هذه الفئة من المتعاملين، والارتقاء بمستوى رضاهم عن خدمات الهيئة في هذا المجال .