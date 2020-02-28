إعادة 14 سلحفاة خضراء إلى المياه في كلباء

المصدر: (الشارقة - البيان)

عثرت فرق هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة على 14سلحفاة بحرية خضراء وأعادتها إلى مياه محمية أشجار القرم في كلباء، بعد أن قامت بإجراء ما يلزم لها من رعاية وعناية ومعاينة وتزويدها بأجهزة تتبع. وتعتبر السلاحف البحرية الخضراء من الأنواع المهددة بالانقراض.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: السلاحف الخضراء معروفة في خليج عُمان، وقليلة الوجود في الخليج العربي، وهي مهددة بالانقراض عالمياً، ولا يُعرف عنها الشيء الكثير، سواء عن سلوكياتها وأين تعشش وأين تهاجر ونمط التغذية والحياة، وقد تم اكتشاف تعشيشها 2012، وبناءً على ذلك تم إجراء مباحثات مع الصندوق العالمي لحماية الطبيعة وجمعية الإمارات للحياة الفطرية، من أجل إجراء دراسة جديدة تتعلق بالسلاحف الخضراء، وذلك بغرض اكتشاف المزيد عن العادات الغذائية.