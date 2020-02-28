«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير سنغافورة

المصدر: أبوظبي - وام

تسلّم شهاب أحمد الفهيم وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، بديوان عام الوزارة نسخة من أوراق اعتماد كمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم لسفير جمهورية سنغافورة التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

مكانة

ومن جانبه، أعرب سفير جمهورية سنغافورة الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.