محمد الجابر: «الاستعداد للخمسين» يركّز على الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا

المصدر: كازاخستان - البيان

أكد الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الإمارات لدى جمهورية كازاخستان، أن عام الاستعداد للخمسين في الدولة يكرس لإعداد خطط ورؤى للخمسين عاماً المقبلة من التطور والتخطيط لفعاليات واحتفالات باليوبيل الذهبي للإمارات، ويركز على تعزيز سمعة الدولة على الصعيد العالمي، والاستثمار في التعليم والتكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التماسك المجتمعي.

وتحدّث سفير الإمارات لدى كازاخستان، أمام كبار المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص وممثلي وسائل الإعلام البارزة والمؤسسات التعليمية والثقافية والدينية والخيرية في كازاخستان، عن الهوية الإعلامية المرئية للإمارات التي تهدف إلى إبراز هوية الدولة الأصيلة للعالم وترسيخ صورتها الإيجابية إقليمياً ودولياً.